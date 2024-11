Pisogne: il borgo delle streghe, dei banditi e degli affreschi

La guida ci consiglia di andare a visitare anche la Pieve di Santa Maria in Silvis , il cui portale è dello stesso autore di quello di Santa Maria della Neve. Ci spiega che in anni recenti, durante dei lavori di rifacimento dei pavimenti, è stata trovata una vasca battesimale medievale che a sua volta si è scoperto essere un “riciclo creativo” di un monumento sepolcrale di epoca romana. Incuriositi, dopo qualche minuto di camminata in salita ci troviamo davanti alla scalinata che conduce a Santa Maria in Silvis. Anche in questo caso si indovina una facciata molto più colorata di quella di oggi, seppur affascinante proprio per i tanti anni di Storia e intemperie che l’hanno via via sbiadita. Non entriamo in chiesa per non disturbare la messa in corso, ma girando intorno all’edificio troviamo una piccola cappella con sette teschi esposti in una teca. Anche loro sono stati ritrovati per caso, durante la costruzione della strada che da Pisogne porta alle sue frazioni. Chissà quanti altri segreti si celano, sotto questo terreno!