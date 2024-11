amisuradibici: a Milano una rete super-ciclabile, un esempio anche per Bergamo?

Attualmente, secondo l’ultimo « Piano della Mobilità Sostenibile » del Comune di Bergamo, quotidianamente 90.000 persone entrano in città e 33.000 escono, di queste solo il 2.6% si sposta in bicicletta. Se tale percentuale arrivasse anche solo al 10% (a Milano puntano al 20%) con una distanza media giornaliera di 10 km, ogni anno si coprirebbero circa 45.000 chilometri sui pedali anziché in auto (solo in entrata e uscita da Bergamo). Contando che per ogni chilometro sottratto alle quattro ruote si ha un risparmio di 26 centesimi, si supererebbero i 10 milioni di euro/anno. Un risparmio notevole per le famiglie (il costo medio annuo per mantenere un’automobile ammonta ormai a più di 4000 euro all’anno), per lo Stato e soprattutto per un tessuto urbano e sociale più sano e vivace, dato che come recita il Biciplan di «Cambio»: «un territorio più ciclabile è un territorio più felice». Insomma una grande opportunità per una grande Bergamo!