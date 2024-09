amisuradibici: cinque città ciclabili oltreoceano che forse non ti aspettavi

Xi’An è una città della Cina centro-occidentale che conta poco più di nove milioni di abitanti. Paolo Chiesa ha trascorso a Xi’An diversi mesi nel 2017 e nel 2019 dove frequentava la Jiaotong University per la doppia laurea in ingegneria. Paolo mi racconta che al suo arrivo fu sorpreso dall’immensa quantità di bici in condivisione che riempivano tutti gli angoli della città e venivano utilizzate da tutte le fasce della popolazione anche grazie agli abbonamenti molto bassi (1 euro/mese). Allora il bike sharing a flusso libero (senza le stazioni predefinite) non era molto diffuso in Europa, in Italia per esempio arrivò per la prima volta nel 2021, proprio a Bergamo mentre in Cina si diffuse a partire già dal 2013. Nel 2017 Xi’An contava un servizio di sharing di oltre 52.000 biciclette, utilizzate da oltre 200.000 persone al giorno, attualmente buona parte di queste sono state sostituite da monopattini elettrici, anche quelli prodotti in grande scala e diffusi in tutte le città cinesi.