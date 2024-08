La conca del rifugio Calvi, un tesoro fatto di verdi pascoli e di laghi smeraldini

Attraversiamo il pianoro e puntiamo verso Ovest, risalendo il comodo pendio di accesso al lago dei Curiosi. Per arrivare al laghetto il sentiero compie una breve deviazione di andata e ritorno che da quota 2070 metri conduce ai 2113 metri del lago (calcolate mezzora dal rifugio). Questo splendido specchio d’acqua cristallina è situato in una piccola conca dominata dalle imponenti cime dei monti Madonnino e Cabianca. È il posto ideale per un bel pranzo al sacco, seduti sull’erbetta in riva al lago. La strana definizione «dei curiosi» viene generalmente attribuita al fatto che, non essendo visibile dal basso, diviene meta solo per le persone più curiose. Questa fantasiosa interpretazione risulta assai simpatica anche se non va dimenticato che in celtico il termine cors significa palude. In effetti, guardandosi intorno, si notano alcune zone acquitrinose in prossimità del lago.