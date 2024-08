L’abbraccio di Zeus: alla scoperta del monte Olimpo

Leggendo le varie descrizioni si comprendono altre tre cose fondamentali: la quota dell’Olimpo (2917m) e la sua vicinanza al mare fanno sì che d’estate già verso le 9 di mattina la cima si copra di nubi; nel rifugio si dorme in stanzoni e i concerti “ronfatori” impediscono un sonno riposante; la colazione viene servita a partire dalle ore 6 e questo significa iniziare a camminare non prima delle 6 e mezza, un po’ troppo tardi per evitare le nubi; il tratto finale di ascesa prevede alcuni passaggi su sfasciumi con il rischio di far partire sassi (o di prendere sassi in testa). Alla luce di tutto ciò decidiamo di fare la gita in un solo giorno, con zaini superleggeri ed evitando il pernotto in rifugio. Partiremo molto presto la mattina in modo da anticipare quelli che dormono in rifugio riducendo così il rischio sassi.