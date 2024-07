Sul monte Cancervo, tra mito e leggenda

Dopo l’ultima esecuzione il Pianetti riparò sul Cancervo, zona che conosceva molto bene essendo lui esperto cacciatore, e fece perdere ogni traccia. Da qui inizia la leggenda: chi racconta che sia stato nascosto da alcuni pastori per poi fuggire lontano, chi dice di averlo avvistato sul monte Pegherolo (sopra Mezzoldo) e chi ipotizza che sia morto cadendo in un dirupo. Nel frattempo, il Pianetti era divenuto una sorta di idolo popolare per essersi fatto giustizia da solo e sui muri della zona cominciarono ad apparire scritte a lui inneggianti, come: «W Pianetti, uno in ogni paese». Molto probabilmente poté contare sull’appoggio di pastori e cacciatori che ne favorirono la latitanza e, in un secondo momento, la fuga, avvenuta oltreoceano. C’è stato chi ha dichiarato di averlo incontrato in Sudamerica e chi ha raccontato di averlo intravisto aggirarsi in quel di Cantiglio (versante sud del Cancervo), dopo la seconda guerra mondiale, per poi dileguarsi nuovamente nei boschi. Secondo alcuni, invece, il Pianetti tornò in Italia sotto falso nome per accasarsi a Milano presso la dimora del figlio, dove morì nel 1952.