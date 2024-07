Le Cascate del Serio tornano in notturna. Un salto nella leggenda con uno sguardo alla Cina

L’apertura rappresenta un ritorno alle origini per il fiume che, sino al 1931, percorreva quel balzo naturalmente grazie al convogliamento delle acque provenienti dal Pizzo Recastello e dal Monte Gleno in fase invernale e dal ghiacciaio del Trobio in estate nei pressi del Pian del Barbellino. Come testimoniato da diversi letterati del passato, lo spettacolo era quotidiano, tanto da far pensare a una concessione “regale”. Basterebbe leggere le parole scritte da Giovanni Maironi da Ponte nel 1808 oppure osservare il dipinto di Andrea Marenzi esposto all’Accademia Carrara: qui l’atmosfera vaporosa delle cascate si mischia allo scenario più rude e “romantico” delle alture circostanti punteggiate da grandi abeti e dalla presenza di pastori che, di fronte all’immensità della natura, appaiono minuscoli.