Fiocchi di felicità alle Cornelle con nuove e rare nascite

I genitori adottivi del cucciolo fanno parte di una specie che, oltre ad essere estremamente rara (nel mondo esistono soltanto 1700 gru della Manciuria), è anche molto talentuosa. Le gru della Manciuria, infatti, sono famose per le danze rituali in cui si esibiscono. Ha visto la luce per la prima volta nel parco anche un cucciolo di gru dal collo bianco. Per adesso, il pulcino ha un piumaggio marrone scuro e biondo, che gli garantisce di mimetizzarsi con la vegetazione. Da grande, però, assomiglierà ai suoi genitori: il suo collo e la sua testa saranno attraversati da una striscia bianca, mentre i suoi occhi saranno circondati da una maschera rossa. Il cucciolo e i suoi genitori fanno parte di una specie molto rara che viene dalle zone umide della Mongolia e della Cina. In natura, esistono solo cinquemila esemplari di gru dal collo bianco. La specie è infatti stata classificata come vulnerabile nella lista rossa della Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).