Le contrade di San Giovanni Bianco (seconda parte)

Trovo molto curioso ciò che Giovanni da Lezze nel 1596, inviato da Venezia per approfondire la conoscenza della provincia bergamasca, racconta di questo territorio: «Sopra il monte detto la Porchera qual è per mezo la terra del Cornello si ritrova una miniera de arzento molto buona et perfetta, la quale mai è statta fabricata né conosciuta et è facilissima da farsi con poca spesa perché è vicina alla luce che poco cavamento gli andarà et…» e si perde in considerazioni economiche sullo sfruttamento di tale giacimento. Di questa miniera non si conosce nulla ma è meglio non spargere troppo la voce...