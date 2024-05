Lungo il Brembo in compagnia di Vittore

Tra gli alberi c’è un piccolo gazebo tranquillo e una signora seduta a leggere alza la testa al mio passaggio, un po’ infastidita dalla musica che proviene dal palco. «Se è qui per le mostre deve salire al primo piano» mi dice indicandomi una porta aperta. Anche se in realtà non ero qui per le mostre, che sono allestite in occasione della sagra di San Vittore, la mia curiosità non se le fa ripetere due volte e mi porta a varcare la soglia della villa. Una sala elegante fa da cornice a delle splendide fotografie, mentre gli autori in un angolo discutono dell’aurora boreale che si è manifestata la sera precedente in luoghi del tutto insoliti. «L’avete vista?» chiede uno di loro. «No, ma l’attività solare questa sera sarà ancora più alta» risponde un altro mostrando una app sul telefono. «Guarda qui, stasera la vediamo sicuro».