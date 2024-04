«Educazoo» alle Cornelle: com’è una “giornata tipo” di un animale?

Gli animali a rischio estinzione, come i rinoceronti, sono all’interno di programmi di conservazione gestiti a livello europeo. In questi piani, gli animali in cattività hanno un ruolo importante. Essi possono fungere da “salvataggio genetico della specie” nel caso in cui i suoi simili in natura rischino l’estinzione. In passato, i programmi di conservazione hanno salvato diverse specie. Un esempio sono il bisonte europeo e l’ibis eremita, che si erano estinti, ma grazie alla salvaguardia di alcuni elementi della specie negli zoo, è stato possibile il loro reinserimento in natura.