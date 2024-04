A Porto d’Adda, la Storia scorre inesorabile come un fiume in piena

Sono colpita da questa costruzione come lo sono dalla «meravigliosa potenza» dell’acqua: leggo questa espressione qualche centinaio di metri più avanti, sulla porta di un piccolo edificio bianco, uno spazio dell’Ecomuseo Adda di Leonardo. Penso che sia perfetta per descrivere lo scroscio della Conca Madre, una delle chiuse del Naviglio realizzate per superare i dislivelli del fiume Adda, come da progetto leonardesco. Da questo punto incastonato tra l’Adda e il Naviglio di Paderno il paesaggio è davvero spettacolare. Il cielo grigio, la vegetazione rigogliosa e il fiume che scorre impetuoso incoraggiano la fantasia. Mi sembra quasi di essere in una giungla esotica, e non semplicemente a pochi chilometri dalla zona che chiamo «casa»: l’isola bergamasca che è proprio di fronte a me, sulla sponda opposta.