Il tour di San Piro, per fare «rotolar le uova» nel giorno di Pasquetta

Questo luogo particolarmente ameno e bucolico cambia decisamente aspetto il giorno di Pasquetta: un’antica tradizione popolare faceva convergere quassù gli abitanti di Berbenno e di Brembilla per un momento di festa. Oltre ai consueti picnic e alla messa pomeridiana, ci si intratteneva in canti, balli e giochi fino a notte inoltrata. Il più antico di questi giochi consisteva nel far rotolare lungo il prato le uova sode colorate: se le uova venivano bollite con la cipolla diventavano gialle, gli spinaci le coloravano di verde mentre con i fiorellini di campo si tingevano di azzurro. A seconda di come le uova rotolavano a valle gli anziani traevano auspici per la prossima stagione del raccolto. Con il passare del tempo i brembillesi hanno rinunciato all’appuntamento di San Piro, forse per la lunghezza del percorso a piedi. Rimane invece viva la tradizione per i berbennesi, che ancora oggi salgono numerosi a festeggiare con i bimbi che, anziché impegnarsi nel far rotolare le uova, ora si dilettano in una sorta di caccia al tesoro alla ricerca delle uova colorate, abilmente nascoste nei prati intorno alla chiesa.