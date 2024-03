I Grandi Classici di Clusone, che hanno sempre «qualcosa da dire»

Un classico, scriveva Italo Calvino in uno dei suoi più celebri saggi, è un libro «che non ha mai finito di dire quel che ha da dire». Non importa quante volte venga letto: continua a rivelare verità, a stimolare domande e riflessioni, a sorprendere per la sua freschezza e per quanto, anche a distanza di anni dalla sua pubblicazione, possa suonare attuale.