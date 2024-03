Molto più delle «tre T». A Cremona tra chiese, palazzi e violini

Le chiese di Cremona non sono ancora finite, e improvvisamente ho come l’impressione che ne sbuchi una ad ogni via, ciascuna con la propria incredibile storia. C’è la seicentesca chiesa sconsacrata di San Carlo Borromeo, che nel corso del tempo è stata alloggio militare, magazzino, palestra, e dopo una chiusura di quasi quarant’anni ha riaperto nel 2021 come spazio espositivo. C’è la Chiesa di Sant’Omobono, che era intitolata a Sant’Egidio fino a quando Omobono non vi morì durante una messa, nel 1197. La pavimentazione della piazza antistante, rialzata rispetto alla strada, non è perfettamente regolare e ciò è dovuto al fatto che ricopre un antico cimitero, diventato poi fossa comune durante la peste.