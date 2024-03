Il Tomenone, uno splendido balcone sulla pianura bergamasca

Appena superato il Casello di San Marco, imbocchiamo la strada cementata che sale a sinistra e raggiunge il crinale settentrionale del Colle Alto. In corrispondenza dello scollinamento prendiamo il sentiero sulla destra. Un cartello ammonisce che si entra in proprietà privata. Chiediamo chiarimenti ad alcuni anziani a passeggio in zona che ci tranquillizzano invitandoci a proseguire. Il sentiero raggiunge un bel capanno di caccia (da evitare nel periodo di apertura della caccia) per proseguire in direzione della torre. Il tracciato corre serpeggiando tra antichi terrazzamenti, segno inequivocabile che un tempo la zona era interamente coltivata, mentre oggi il bosco ha ricoperto tutto. Il versante orientale del colle mostra i segni dell’esistenza di una vecchia cava di pietra. Giunti alla base della torre di san Giovanni abbandoniamo il sentiero principale per seguire la traccia che conduce alla torre. Dobbiamo districarci tra la fitta vegetazione, un peccato che un luogo così affascinante e panoramico sia lasciato in rovina. Trattandosi di ruderi muoversi al loro interno richiede un po’ di attenzione, ma un giretto consiglio di farlo, almeno fintanto che la vegetazione non riparte con il suo ciclo vitale.