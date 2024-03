Il colle d’Argon, un luogo che «brilla» alle porte della Val Cavallina e della Val Calepio

A fianco della chiesa, oggetto di una sapiente opera di restauro negli anni ’98 e ’99, c’è l’edificio che ospita, come un tempo, l’eremo da più di vent’anni gestito dal prete operaio don Mario Signorelli, capace di renderlo un luogo di quiete, di preghiera e di silenzio. L’eremo è dotato anche di una Biblioteca della Pace. Una domenica mattina, passando di qui per una corsetta, l’ho notata aperta e mi sono intrufolato: si sale una scaletta e si accede a una piccola sala con sedie, tavolini e armadi pieni di libri. Immediatamente si viene proiettati in un’atmosfera calda e accogliente in cui la quiete è l’elemento dominante. Seduta accanto a una stufa a legna siede una signora intenta a leggere un libro che, gentilissima, mi illustra lo spirito di questa biblioteca, unica nel suo genere. È dotata di numerosi testi prevalentemente a sfondo religioso ed è aperta ogni domenica mattina e pomeriggio. Non fosse stato per il mio aspetto sudato e poco opportuno, mi sarei fermato molto volentieri per dedicarmi alla lettura, contagiato da quella atmosfera di serenità e di pace.