Spinone al lago, «aspro di nome, ameno d’aspetto»

Per gustare le prime avvisaglie della bella stagione ci rechiamo in riva al lago di Endine, a Spinone al lago. Mi piace definirlo il più bel lago di Lombardia, per la sinuosità delle sue rive, il verde che lo circonda e le erte cime che lo sovrastano; per certi aspetti richiama un po’ i fiordi scandinavi. Non esistono dubbi sull’origine del nome «Spinone» che è legato al termine dialettale spì, cioè cespuglio spinoso.