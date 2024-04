I silenzi e le meraviglie della val Righenzolo

Le pendenze si fanno più decise, ma non faticose. Ciò che infastidisce invece è il fondo sassoso sconnesso, segno inequivocabile di ripetuti passaggi di moto. Durante l’ascesa vale la pena, di tanto in tanto, voltarsi di spalle perché si riesce ad intravedere l’inconfondibile mole della Presolana. La salita è abbastanza breve e in una mezzoretta guadagniamo il forcellino di Ramello (1308m), piccolo valico boscoso che separa la val Borlezza dalla val Camonica. È un importante crocevia di sentieri, fortunatamente ben segnalati. Così, qualche metro prima del forcellino prendiamo la deviazione a destra per imboccare il sentiero CAI n° 555, diretto a San Fermo (Bossico). Le recenti burrasche hanno fatto cadere alcuni grossi abeti proprio in corrispondenza dell’inizio del sentiero. Con una piccola deviazione, aggiriamo gli alberi per reimmetterci sul percorso originale. Inizia ora un lungo e divertente traverso che regala alcuni splendidi scorci sulla bassa val Camonica e sul Sebino. Ne approfitto per scattare alcune foto.