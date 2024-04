«Festa di Primavera», quando il contatto con la natura diventa un gesto di pace

Dalle ore 11 alle 17 per i bambini amanti dei cavalli, l’Associazione Promozione Sociale TrekKing’s Ranch organizza il «Battesimo della Sella» e giochi western, un’opportunità per vivere l’emozione del selvaggio west in un contesto sicuro e controllato. Nel pomeriggio, l’Associazione Argine vi porta in un viaggio nel tempo con «Il Buon Tempo Antico», alla scoperta delle tradizioni del territorio. Alle 15 si farà l’atteso «Uomo di Paglia», un laboratorio creativo dove, utilizzando abiti usati, i bambini costruiranno uno spaventapasseri. Un’attività divertente e sostenibile, perfetta per tutta la famiglia. «Inoltre, durante la giornata si potrà fare un laboratorio in cui i bambini piantano alcune piantine che poi gli regaliamo – racconta Nazzareno Samuel Ferro, presidente Agrimercato Coldiretti Bergamo – Ad oggi, infatti, le attività che i bambini svolgono a contatto con la natura sono sempre meno. Eppure, se ci penso, non mi è mai capitato che un bimbo mi dicesse “non mi piace”. È una sorta di richiamo naturale che hanno e quando si mettono all’opera il loro talento è innato!».