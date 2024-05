Pianura bergamasca, scoprire la meraviglia a quattro passi dalla città

Il terzo appuntamento de «I tesori della media pianura lombarda» farà tappa domenica 2 giugno a Caravaggio, una cittadina famosa in tutto il mondo grazie al celebre pittore Michelangelo Merisi, conosciuto da tutti come «Caravaggio», che trascorse proprio qui gran parte della sua infanzia. Dopo le celebrazioni istituzionali per la Festa della Repubblica in Piazza Garibaldi, vi potrete organizzare per un tour che vi porterà in tre luoghi simbolo di Caravaggio. Dalle 15 alle 16.30, OpenRoad vi accompagnerà infatti nella visita a Palazzo Gallavresi, un edificio costruito nel XIII secolo e diventato residenza nobiliare di un ramo della famiglia Sforza di Milano e centro del potere del Marchesato di Caravaggio dal Cinquecento alla fine del Settecento, fino a giungere in possesso della famiglia Gallavresi. Negli anni ‘30 del secolo scorso, Palazzo Gallavresi diviene sede del Municipio e dal 1967 ospita la Pinacoteca Civica.