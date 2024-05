Da Chignolo d’Oneta al monte Segredont, “a caccia” di primule

Qui incontriamo Elio, con la gerla ricolma di fieno. Naturalmente ne approfittiamo per scambiare due parole: «Sono nato in questa casa, una volta ci abitavano dieci persone, ora la utilizzo solo io per mangiare quando salgo per seguire gli asini». Incuriosito dalla gerla gli chiedo dove portasse il fieno: «Ah lo metto via per l’inverno, è per gli asini». Elio ha 65 anni e una grande passione per gli animali e la terra. Pare che si trovi a suo agio con noi e prosegue a briglia sciolta: «Quando ero piccolo davo una mano con le bestie e andavo a scuola a Chignolo a piedi, anche quando c’era la neve. Poi a quattordici anni mi hanno mandato a Paullo a fare il magut, in famiglia…ma è un’esperienza che non auguro a nessuno!». «A Ortello c’erano più di cento persone, mio papà erano in dieci fratelli».