Turkmenistan, viaggio in uno dei Paesi più inaccessibili del mondo

Durante i viaggi, spesso ci fermiamo in alcuni villaggi sperduti in mezzo al nulla. In uno di questi, un gruppo nutrito di bambini incuriositi circonda le nostre jeep, e un ragazzo del gruppo ha la brillante idea di chiedere se hanno un pallone. Non c’è ostacolo linguistico, culturale o sociale che tenga davanti a una partita di calcio improvvisata Italia vs. Turkmenistan, che viene orgogliosamente persa da una decina di italiani contro un numero almeno doppio di bambini e ragazzi in ciabatte di gomma. Resto volentieri a bordo campo e dopo qualche minuto vedo un ragazzino che dà ordini precisi a un bambino più piccolo. Lui si allontana di corsa e torna dopo qualche minuto correndo ancora più veloce, con delle scarpe nuove di zecca in mano. Il ragazzino più grande, che penso sia il fratello, è pronto per vincere la partita contro gli italiani con le scarpe della festa.