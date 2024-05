«Profumi di Collina». Ritorna la camminata enogastronomica dell’Alto Sebino

Quando ormai la pancia avrà sicuramente cominciato a brontolare, si riparte alla volta dell’oratorio di Solto Collina, dove a mezzogiorno ci aspetterà il primo piatto a base di Ravioli de Solt. Gambe in spalla per arrivare poi al campo sportivo di Fonteno in tempo per le 13, quando sarà servito il brasato accompagnato dalla polenta oppure da formaggella e stracchino del monte Bronzone. Ma… un momento! Prima di giungere a Fonteno è d’obbligo fermarsi alla Big Bench, la panchina gigante dove è impossibile non sentirsi in cima al mondo, seduti davanti al panorama mozzafiato del lago d’Iseo e delle Prealpi, da cui spunta la Cima Trentapassi.