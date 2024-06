Il monte Campagano, un panoramico panettone erboso sullo spartiacque tra val Canale e val Sanguigno

Ci rechiamo di primo mattino a Valcanale, frazione di Ardesio (valle Seriana), e posteggiamo in corrispondenza del laghetto in località Babes (1025m) – munirsi del tagliando “gratta e sosta”. Il cielo è limpido e le acque del laghetto riflettono i profili delle montagne. La val Canale è formata dal torrente Aqualina, che per millenni ha scavato profondamente il suo alveo tra le rocce calcaree della zona. Da un approfondimento di fluvionomia, curato dal prof. Mario Plebani di Sovere, emergono un paio di curiosità: nel ‘400 il nome del torrente era «Qualina», dalla radice preistorica «qual» o «gual» che significa fossa o cavità. Il suffisso prelatino -ina sta ad indicare «acqua», quindi si potrebbe tradurre con acqua che scorre nella forra. Non è pertanto da far risalire al termine latino «aqualis», cioè canale. Come le brave maestre ci hanno insegnato «acqua», in italiano, si scrive con la cq, perciò sulle cartine geografiche si trova scritto Acqualina, quando in realtà il nome originale è Aqualina. Anche io sono caduto nello stesso errore in un precedente articolo citando il torrente con il termine geografico italianizzato.