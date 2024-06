Dentro e fuori da Palazzo Visconti: quattro passi nel cuore di Brignano

Arrivo a Brignano Gera d’Adda in quel momento magico delle estati italiane in cui regna il silenzio pigro del primo pomeriggio, subito dopo pranzo. Sui sampietrini delle vie del centro risuonano solo i miei passi e il sole, che è spuntato per un attimo tra i nuvoloni, è al suo zenit. Brignano è un Comune di poco più di seimila abitanti e, anche se il primo documento che ne attesta l’esistenza risale all’anno 847, ci sono stati ritrovamenti archeologici che testimoniano la presenza di insediamenti già nel primo secolo a.C. Non conosco praticamente nulla di questo paese se non la presenza di quello che viene comunemente chiamato «Castello di Brignano» ma che in realtà è Palazzo Visconti. Ho ancora un’ora libera prima della visita guidata all’edificio, e sono curiosa di scoprire quali altre storie hanno da raccontare le strade del Comune.