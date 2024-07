Quattro idee (più una) per un weekend in montagna a Clusone

Lasciandoselo alle spalle, si prende a sinistra via San Narno, quindi via Quadrio e via Gennaro Sora. La strada asfaltata dopo circa duecento metri si restringe e diventa una comoda e pianeggiante mulattiera sterrata che ci porta in località Fontanino del Papà. Poco più avanti, tenendo la sinistra al bivio, eccoci al Fontanino della Mamma: un angolo di tranquillità in mezzo ai boschi, dove sedersi e rinfrescarsi o anche organizzare un veloce pic-nic, sotto l’ombra degli alberi e di fronte a un piccolo pezzo di storia che risale addirittura alla Belle Époque.