Un latitante ultracentenario. La storia di Simone Pianetti raccontata dal pronipote

«Conoscendo la sua storia è difficile volergli male, non si può che riconoscere che sia stato vittima di soprusi e del potere delle istituzioni – dice Denis Pianetti – Già all’epoca, a pochi giorni dagli omicidi comparvero le prime scritte sui muri: “Uno in ogni paese”, a sottolineare che in ogni paese c’erano autorità cui ribellarsi». Da qui la fama di Pianetti come anarchico, non motivata però dai fatti: «Era piuttosto un liberale, amico di Bortolo Belotti, in una terra molto clericale dove ribellarsi all’autorità del parroco era impossibile. C’erano compaesani che ammettevano che aveva subito molti torti, ma non potevano schierarsi apertamente dalla sua parte: appoggiarlo era pericoloso».