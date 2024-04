«Grazie alla scrittura resisto alla realtà». La poesia di Sole Fontanella

Un atto di resistenza che si nutre prepotentemente di rabbia. «Quando una persona è continuamente a contatto con situazioni drammatiche, quando vede certe cose, il rischio è quello di andare in tilt – spiega Fontanella – Il risultato è un eccesso di empatia o, al contrario, un eccesso di apatia. La rabbia mi aiuta a proteggermi dal pericolo dello shock: è la mia difesa. Ma la rabbia è anche quella presente nelle mie poesie, quella che mi sale quando noto che la morte è mercificata, ignorata, derisa o rimossa. Penso, però, anche a chi con la morte non ha mai fatto i conti. Mi viene in mente, per esempio, quella volta che una signora di settant’anni, in lacrime, mi chiese di salvare a tutti i costi sua madre: una paziente di più di novant’anni con emorragia cerebrale. C’è un inizio e c’è una fine, ma mi accorgo di come spesso questa consapevolezza sia assente. Allo stesso tempo, non è difficile vedere pazienti che muoiono soli perché i figli non hanno voglia di interrompere la settimana bianca o la vacanza estiva. Una volta esisteva la comunità, una società agricola in cui parlare della morte era normale e rituale. Adesso non lo è più. Due mesi fa, è venuta a mancare mia nonna: io e i miei familiari abbiamo passato gli ultimi giorni con lei. Abbiamo cantato assieme, ma anche letto le pagine del suo diario. Insomma, l’abbiamo accompagnata alla morte cercando di trasmetterle il nostro amore. È una questione di cura: la stessa che uso quando sistemo le salme, cercando di dare ai corpi la grazia e la dignità che meritano».