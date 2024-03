«Veloce e lontano», la storia della posta in un libro (pensato per i più piccoli)

«La storia dei Tasso è anche la storia di Cornello, un luogo meraviglioso che ci fa comprendere come lo sviluppo dei sistemi di comunicazione incida su strade e confini – afferma Canton – Fra i “Borghi più belli d’Italia”, Cornello (costruito su uno sperone roccioso a strapiombo sul fiume Brembo) fu, durante il Medioevo, un importante centro di passaggio e snodi commerciali. Questo era dovuto all’esistenza della via Mercatorum (mulattiera che collegava Bergamo alla Val Brembana) che, nel paese, diventava porticata: vi si svolgeva il mercato. Alla fine del Sedicesimo secolo, però, la fortuna di Cornello tramontò a causa della costruzione di un nuovo tracciato: la via Priula. Edificata sul fondovalle, la via Priula determinò l’isolamento (e la conservazione, per nostra fortuna) del borgo. Del resto, è così: il transito di mezzi e persone si ha dove la strada è più agevole, dove il territorio è meno rischioso e più presidiato, dove c’è libertà. Se manca la libertà non c’è informazione e se non c’è informazione manca la libertà. Come non riflettere, per esempio, sulla crisi nel Mar Rosso? Secondo i giornali, il bersaglio degli attacchi degli Houthi non sarebbero solo le navi mercantili ma anche i cavi sottomarini che garantiscono le telecomunicazioni in tutto il mondo».