In Iran tutta la società è costruita sulla poesia

Non esiste amore per la poesia più grande di quello professato dall’Iran. Non è necessario conoscere a fondo la poesia persiana per capirlo. Chiunque va in Iran lo sa: i mausolei dei poeti, aperti dalle 8 del mattino alle 11 della sera, sono pieni. Umar Khayyām e Farid al-Din ‘Attar a Nishapur, Firdusi a Tus, Saadi e Hafez a Shiraz. Gli iraniani da tutte le parti del Paese vi si recano per recitare i versi dei poeti, per ricordarli con la musica, ma anche per mangiare e bere, cantare, vedere la luna e riflettere sulla vita e sulla morte. All’età di tre anni, i bambini iniziano a giocare con la poesia. Un adulto dice una parola e, utilizzando la sua ultima lettera, il bambino inizia il verso di una poesia; poi un altro usa l’ultima lettera e recita un altro verso, e così via all’infinito. A volte si usano parole isolate. Una volta a scuola, per far giocare i bambini, ho scelto la parola «rend», cioè «bohémien»: più di dieci bambini hanno recitato poesie di diversi poeti iraniani usando questo termine.