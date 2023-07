Addio a Giancarlo Battilà, il magistrato che seguì il sequestro Panattoni

In pensione dal 1983, si era poi dedicato alla professione forense come avvocato: prima aveva collaborato con lo studio di Nino Rodari in via Brigata Lupi , mentre successivamente

Giancarlo Battilà

aveva esercitato con altri colleghi in via San Francesco a Bergamo. Nel tempo libero adorava viaggiare, passeggiare in montagna, visitare i musei e studiare la storia. Nel 2010 a Palazzo Frizzoni aveva anche organizzato la mostra sull’Aeronautica nella Grande guerra, promossa dal Comune di Bergamo e curata dal Museo storico. Sono molti i colleghi che ricordano le doti di Battilà. «Per me è sempre stato un fratello maggiore – fa presente l’avvocato Ettore Tacchini –. Mi è stato vicino quando ho perso mio padre nel lontano 1969 e la mia vita professionale è trascorsa insieme a lui. Era considerato il vecchio saggio all’interno del gruppo di giovani che hanno retto la Procura per molti anni dimostrando grande rispetto per l’avvocatura. Insieme a Battilà ricordiamo gli amici Paolo Galizzi, Mario Spinetti e Gianfermo Musitelli – prosegue Tacchini –. Aggiungo che sarebbe stato uno splendido procuratore, ma purtroppo i giochi di potere non l’hanno favorito. L’aspetto burbero e apparentemente poco socievole in realtà nascondeva un uomo di grandissimo spirito ed enorme umanità: una gran bella persona capace di accudire la moglie malata con affetto ed amore encomiabili».