I Giochi Olimpici nella Grecia Antica: la tregua sacra

«Dal momento che, Anacarsi, dici che visiterai il resto della Grecia, ricordati, se per caso giungerai anche a Sparta, di non farti beffe di loro e di non credere che si affatichino invano quando si ammassano in teatro e si picchiano tra loro per il gioco della palla, o quando, entrati in un luogo circondato d’acqua e divisi in due falangi, ingaggiano, nudi anch’essi, uno scontro finché una schiera scaccia l’altra dal recinto, la schiera di Licurgo quella di Eracle o viceversa, spingendola nell’acqua (da allora in poi si fa pace e nessuno può più colpire); ma soprattutto se vedrai i ragazzi fustigati e sanguinanti presso l’altare, mentre i padri e le madri presenti non solo si addolorano per il fatto, ma li minacciano se non stanno saldi ai colpi e li pregano di sostenere il tormento il più a lungo possibile e di resistere alle sofferenze. Molti sono persino morti in questa prova, non essendo voluti venir meno, ancora vivi, davanti agli occhi dei familiari né cedere al dolore fisico: vedrai le loro statue innalzate e onorate pubblicamente da Sparta. Quando dunque osserverai queste cose, non supporre che siano pazzi e non dire che soffrono senza un motivo necessario, non essendovi un tiranno che li costringa né un nemico che l’abbia ordinato. Licurgo, il loro legislatore, potrebbe esporti molte buone ragioni sull’argomento e con che intenzione li punisce: non lo fa per inimicizia né per odio né per distruggere fuor di proposito la gioventù della città, ma perché crede che chi dovrà salvaguardare la patria sarà più forte e superiore a ogni sofferenza. E anche se non lo dicesse Licurgo, comprendi da te, credo, che se un uomo simile fosse catturato in guerra non rivelerebbe mai qualche segreto di Sparta, per quanto i nemici lo torturino, ma deridendo di chi lo fustiga lo sfiderebbe a chi si stanca per primo».