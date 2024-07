Una bracciata oltre i confini della corsia. Michele Pezzoli e il nuoto di fondo

«Chiaramente cambia la modalità di nuotare rispetto a quando si è in vasca. In caso di necessità abbiamo sempre l’assistenza al nostro fianco così come gli allenatori con il rifornimento, applicabile nelle gare da 7,5 o 10 chilometri. In quel caso, con l’ausilio di un bastone, ci passano un bicchiere contenente bevande per reidratarci, un metodo che non viene applicato nella 5 chilometri vista la sua durata di circa un’ora – spiega Pezzoli – Nel nuoto di fondo non conta tanto quanto vai veloce, quanto piuttosto quello che ti circonda e cosa sta accadendo in acqua. In base a quello puoi valutare quale strategia proporre e decidere se seguire o meno il gruppo in cui ti trovi. Il problema più grosso è capire in che posizione sei e a volte non basta guardarsi attorno quando respiri. Gli allenatori sono in alto per osservare la gara e per questo motivo non possono darci un supporto di quel tipo. Per questo quando gareggiamo siamo praticamente soli».