Rinascere dall’acqua, Matteo Airoldi e la sua passione per l’apnea

Le competizioni sono anche un’occasione per mettere in campo tutte le proprie energie fisico-mentali, comprendendo fino a che punto si possa arrivare e allenando quella famosa “linea” che separa dalla vita alla morte, perché quando si mette la testa sotto l’acqua tutto cambia, come ci spiega il campione orobico: «La parte più complicata è probabilmente il pre-gara, quando la tensione sale e per certi versi ti mangia. Non appena metto i piedi in vasca tutto cambia. È come se fossi Sylvester Stallone in “Over the Top” dove, girando il cappellino, si accende l’interruttore della gara. In quel momento percepisco quel flow di cui spesso gli atleti parlano e non mi preoccupo più di quanto abbia intorno».