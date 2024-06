Riccardo Nowak, lo “spadaccino” bergamasco che diede vita all’epopea della scherma italiana

Data la rivalità che ha animato il mondo della scherma in giro per il mondo, gli organizzatori decidono di evitare un incontro fra i due, proponendo una sfida ciascuno con Nowak, che non sfigura, anzi, riesce a riempire il Teatro Nuovo di Largo Belotti richiamando pubblico anche dalle città vicine. In città la scherma si diffonde e si creano così una serie di incontri spesso molto cruenti, complice le decisioni del direttore di gara, unico giudice inappellabile. Proprio per evitare dubbi sull’esito delle stoccate, nel 1904 Giulio Legrenzi propone il “bottone smarca stoccate”, un rudimentale apparecchio che segnala il punteggio non appena la lama tocca il corpo dell’avversario. Insomma, un antenato del sistema elettronico utilizzato al giorno d’oggi, presentato il 20 aprile in un incontro fra Legrenzi e Magnani nella sala di Via Torre del Raso.