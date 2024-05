Francesco Chinelli, storia di un ottantaseienne atalantino in finale a Dublino

FC: Tanti anni fa, l’Atalanta lottava per restare in Serie A. Spesso, un anno sì e uno no, finivamo in Serie B e dovevamo lottare per tornare nella massima serie. Erano sofferenze per chi, come me, è profondamente attaccato alla squadra. Nonostante tutto, continuavamo a seguirla con passione. Adesso, invece, stiamo vivendo un periodo di grandi soddisfazioni, che ripagano delle delusioni passate.