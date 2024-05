Alessandra Dubbini cavalca l’onda iridata: «Vorrei lasciare il segno nel mondo della vela»

«Avendo un’imbarcazione più lenta, più vento c’è, più c’è adrenalina, se invece la brezza è ridotta, a quel punto entra in gioco la tattica. Non bisogna mai dimenticarsi che possiamo scartare soltanto il risultato di una delle dieci regate che affrontiamo, motivo per cui dobbiamo sempre stare all’erta – spiega Alessandra – Durante la regata affrontiamo un percorso da ripetere due volte attorno a due boe, con un passaggio in entrambi i casi prima a bolina e poi a poppa. Prima di scendere in gara, dobbiamo comunque preparare la barca e testare il campo di regata. A quel punto, dopo la prova, torniamo a casa e facciamo un ulteriore briefing per capire come sia andata. Chiaramente arriviamo a fine settimana stremati, tuttavia ogni tanto ci prendiamo qualche momento di pausa per recuperare al meglio per il giorno successivo».