Dalla sciata con Papa Giovanni Paolo II alle vette della Norvegia. Cesare Pisoni e lo snowboard alpinismo

Nonostante la passione per la montagna bresciana, il tecnico azzurro rimane legatissimo alle sue vette, dove ha portato anche alcuni atleti come Michela Moioli e Maurizio Bormolini tracciando alcuni percorsi che possano avvicinare a questo sport anche chi con la tavola non ha grande dimestichezza. «Con Michela siamo stati sia alla Corna Pian che a Livigno, dove ho avuto modo di fare attività anche con Thomas Bormolini. Oltre a loro anche Aaron March e Gabriel Messner fanno snowboard alpinismo utilizzando come me gli “scietti”, mentre Omar Visintin e Emmanuel Perathoner preferiscono la sliptboard – conclude l’allenatore seriano – Non essendoci molti collegamenti fra gli impianti, le Orobie sono perfette per l’alpinismo, motivo per cui ci sono vari percorsi, dal Rifugio Calvi dove si svolge il Trofeo Parravicini, allo stesso Colere insieme a Lizzola. Un esempio è anche quanto accade al Rifugio Curò: il gestore Fabio Rizzi ha deciso di aprire durante il ponte del 25 aprile offrendo un servizio con la teleferica per portare su gli attrezzi e poi svolgere una serie di escursioni su un terreno ancora particolarmente innevato».