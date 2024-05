Danzare sulla sabbia con due “legni” ai piedi: i successi dello Sci Club 13 Clusone

Nonostante appaia una possibilità remota, qualche sbocco in futuro in realtà potrebbe arrivare, soprattutto considerata l’occasione di dare una nuova vita a sport che, in caso di aumento delle temperature, rischierebbero di scomparire. Non solo lo sci di fondo, ma anche il biathlon, la corsa con le ciaspole, la fat bike. E addirittura, “il tiro con lo slittino”. Ci spieghiamo: essendo al mare, è difficile realizzare una discesa degna di essere considerata tale. Per questo, gli organizzatori hanno promosso una kermesse in cui la slitta non si muove per vita propria, ma grazie alla corsa di baldi giovani che trascinano il peso dell’attrezzo in legno insieme a un compagno di squadra seduto sopra.