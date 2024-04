I gemelli Franco e Gianluca Franzosi. Disciplina ed educazione al servizio della muay thai

«Questo sport rende le persone disciplinate, le costringe a controllarsi e affrontare molte sfide nel corso del percorso – raccontano i due fratelli – Per quanto ci picchiamo tutti i giorni e impariamo di conseguenza il dolore (portando il nostro corpo all’estremo tanto da insegnargli a non percepire più la sofferenza), i nostri compagni di allenamento sono quasi dei fratelli ai quali ci siamo legati particolarmente, e con i quali ci frequentiamo anche fuori dalla palestra. Chiaramente è quasi impossibile scontrarci fra noi due, anche perché ci è capitato due volte ed è stata quasi un’amichevole. Non si può pensare di salire sul ring e picchiare il proprio fratello come un avversario qualunque. Per questo abbiamo scelto due categorie di peso diverse, anche al fine di non scontrarci in un torneo e poter partecipare banalmente entrambi ai Mondiali, dove è presente soltanto un atleta per nazione».