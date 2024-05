«In Campo», tre storie di calcio dal mondo al Cineteatro Lottagono

Fra le tappe dell’iniziativa non poteva mancare Bergamo, che rappresenterà una delle venticinque sedi scelte dall’organizzazione in tutta Italia e che coinvolgerà il Cineteatro Lottagono per tre martedì consecutivi a partire dal 14 maggio. Nata con l’obiettivo di diventare un appuntamento annuale per tutti coloro che sono appassionati di calcio e non solo, la manifestazione è patrocinata da CSI, Bergamo&Sport e Polisportiva San Paolo. La proiezione di tre documentari in anteprima assoluta nel nostro paese sarà l’occasione per avvicinare un vasto pubblico non solo allo sport, ma anche al mondo del cinema.