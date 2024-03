Alex Baldaccini e le ciaspole. Danzare sulla neve con le “racchette da tennis”

«La passione per le ciaspole è nata fra il 2009 e il 2010, quando mi hanno invitato a svolgere una gara con un attrezzo che non avevo mai indossato prima. Non avendo a disposizione nemmeno l’attrezzatura giusta, la prima volta il risultato non è stato soddisfacente, ma ciò non mi ha impedito di proseguire e fare gare in giro per l’Italia – racconta l’atleta del Gruppo Sportivo Orobie – Nonostante tutto, questa è la prima volta che svolgo una gara fuori dal nostro paese. A differenza di quanto accaduto nel 2013 in Trentino, ci trovavamo all’interno di un parco naturale, motivo per cui la traccia non era battuta e le difficoltà erano ancora maggiori. Per non farci mancare nulla, sulla gara si è abbattuto una tempesta di neve e il tracciato non presentava un metro di pianura. All’inizio ero un po’ titubante, ho pensato di rimanere coperto in mezzo al gruppo, ma sulla prima salita mi sono trovato da solo e a quel punto ho accelerato arrivando con un bel po’ di vantaggio sul secondo».