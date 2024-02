Una vita a ostacoli. Gaia Tormena e il cross-country eliminator

Dietro i risultati, c’è innanzitutto una famiglia che ha sempre assecondato Gaia nelle sue passioni. «Sono una figlia fortunata. I miei genitori mi hanno aiutata moltissimo sin da bambina, facendomi amare lo sport e provare al tempo stesso tantissime attività differenti. Grazie a loro, ho potuto arrivare ad alti livelli visto che gli spostamenti erano molti. Senza di loro non ce l’avrei mai fatta – racconta Tormena – Essendo una ragazza sportiva da sempre, diciamo che la mia vita privata è sempre stata legata alla mia attività. Non vedevo i miei amici dopo scuola al parco giochi, ma quando andavo al corso di bici. Li vedevo la domenica alle gare. Chiaramente, quindi, la maggior parte delle persone a me care vengono da questo mondo. Si può dire che la mia sfera privata non sia cambiata radicalmente dal momento in cui ho iniziato a correre in Coppa del Mondo e a vincere il Mondiale, perché sempre di sport si tratta. I sacrifici li ho dovuti fare sicuramente, ma come tutti gli atleti della mia età, non di più, non di meno. Dispiace chiaramente ogni tanto stare via di casa senza vedere le persone che si amano, ma in realtà è forse quello che ti fa poi apprezzare di più la loro compagnia quando si è insieme».