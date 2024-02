A lezione da Teo the Teach per imparare «le pronunce che ci fanno schifo»

«So che sembra strano, ma è la verità. La mia passione principale, che è quella che porto avanti tutt’ora, è sempre stata la psicologia legata all’apprendimento. Mi sono trasferito in gioventù a Londra come tanti ragazzi, sperando di riuscire a imparare la lingua “sul campo” e cercando di farmi una carriera come musicista ma, mio malgrado, mi sono reso conto che il solo fatto di essere oltremanica non bastava per apprendere l’inglese. Non mi fraintendere, non sto dicendo che sia inutile l’esperienza all’estero, la trovo anzi molto formativa, però spesso le circostanze mi portavano ad interagire quasi esclusivamente con dei miei connazionali o altri stranieri nella mia stessa situazione, vanificando così parte dei miei sforzi. Credo che chiunque possa riconoscersi nella mia esperienza o in quella di qualche amico trovatosi, suo malgrado, a non riuscire a superare il famoso “muro linguistico”».