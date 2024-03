Ester Barbagallo, un tuffo dalle grandi altezze per vincere la paura

Visto lo sforzo richiesto, a differenza dei tuffi tradizionali, le gare si spalmano su due giorni con due tentativi alla volta. In questa categoria il numero di rotazioni è inferiore visto che il maggior spazio che separa la piattaforma di partenza all’acqua incrementa notevolmente la velocità d’esecuzione, ma soprattutto l’impatto con l’acqua. Per questo il fulcro del tuffo non è semplicemente il puro aspetto estetico, ma anche la tenuta del gesto, con i piedi rivolti sempre verso la piscina. «Nella maggior parte dei casi dobbiamo concludere il tuffo con un mezzo avvitamento teso noto come ‘barani’ che ti consente di gestire fino in fondo l’azione – spiega Ester – Per ora non sono ancora riuscita a salire sino a quota venti metri quindi non conosco appieno quali siano le sensazioni che si provano, però quest’estate sono andata in Austria con la Nazionale raggiungendo i quattordici metri. Fortunatamente grazie al Cus Bergamo Nuoto non devo allenarmi soltanto alle Piscine Italcementi di Bergamo, ma anche a Milano dove c’è la piattaforma da dieci metri».