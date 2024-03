Protesta dei trattori, il punto di vista di tre giovani agricoltori orobici

Thomas Panzeri è un giovane di 23 anni, che rappresenta la terza generazione di allevatori che hanno deciso di non abbandonare la montagna. «Stare con gli animali è il lavoro più bello del mondo e il mio sogno sin da quando ero bambino – confida Thomas, che gestisce a Palazzago l’omonima azienda agricola con 70 capi da carne destinata ad essere venduta a privati e grossisti – L’attività, iniziata con mio nonno e proseguita da mio padre, registra costi e problematiche in continuo aumento e alla lunga il rischio è quello di chiudere. Noi non ci arrendiamo, anche perché siamo innamorati del nostro territorio montano e vogliamo proseguire l’attività di famiglia. Di conseguenza ci sentiamo veramente vicini e al fianco di tutti gli agricoltori e allevatori che sono scesi e stanno scendendo in piazza. Purtroppo le istituzioni ci trattano spesso male, come se l’inquinamento dell’ambiente dipendesse solo da noi. Durante la pandemia eravamo tra le poche aziende operative e nei mesi più duri per la bergamasca le emissioni si sono ridotte drasticamente: un chiaro segnale che la responsabilità non è nostra».