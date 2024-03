Smog e classifiche, cosa rischiamo se non invertiamo la rotta

Le ha esaminate lo studio «Urgent Call to Ensure Clean Air For All in Europe, Fight Health Inequalities and Oppose Delays in Action», pubblicato sull’International Journal of Public Health da un team internazionale di ricercatori, fra i quali l’italiano Francesco Forastiere dell’Imperial College of London e direttore della Rivista Epidemiologia e Prevenzione. Lo studio «stima in quasi 330.000 le vite umane che sarebbero sacrificate in Europa dal rinvio di 10 anni dell’adempimento ai nuovi limiti sulla qualità dell’aria e dettaglia il costo umano per ciascun Paese Ue nel quale le concentrazioni medie di PM 2.5 oggi superano i 10 μg/m3: un terzo circa della mortalità aggiuntiva si verificherebbe in Italia».