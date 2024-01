Vita nell’oceano. A Edoné un viaggio nell’altro pianeta sommerso

Il tutto con la curiosità che contraddistingue anche il podcast eaSea, in cui fatti scientifici sono raccontati in linguaggio semplice e adatto a tutti, con una brevità che permette di godersi le singole puntate come micro pillole di conoscenza quotidiana. Senza dimenticare le minacce che mettono a rischio gli ecosistemi marini: i cambiamenti climatici, l’inquinamento e lo sfruttamento incontrollato delle risorse. Perché, secondo l’autore, «la chiave per un futuro sostenibile sta nella nostra comprensione e nel rispetto degli oceani». L’ho intervistato per capire la storia che si cela dietro questo progetto di divulgazione: non ne ho trovata solo una, ma tante che si intrecciano in una sola voce.