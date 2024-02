«Dalla biodiversità dipende la nostra sopravvivenza»

Anche Bergamo sarà protagonista della prossima “sfida”, che si terrà dal 26 al 29 aprile grazie all’impegno dell’Orto Botanico «Lorenzo Rota», del Museo di Scienze Naturali «Enrico Caffi» e del Parco Regionale dei Colli di Bergamo. Per prepararsi al meglio a questo appuntamento internazionale, venerdì 7 febbraio, alle 16.30 in Sala Viscontea (Passaggio Torre di Adalberto 2 in Città Alta), si terrà un incontro formativo (iscrizioni) per le scuole secondarie della città: l’obiettivo è coinvolgere tutti i docenti per sensibilizzarli sull’importanza della tematica ambientale e offrire loro strumenti per lavorare in classe con gli studenti, i veri «cittadini del futuro». All’incontro, oltre a presentare le finalità del progetto, verranno spiegate le (semplicissime) modalità di partecipazione.